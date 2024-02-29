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Индзаги: Интер хорошо играет уже на протяжении двух с половиной лет, мы выиграли пять трофеев за это время
Наставник нерадзурри отметил прошлые успехи
Anadolu Ajansi
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги напомнил предыдущие достижения своей команды.
"Невозможно отрицать того, что команда хорошо играет. И делает это уже два с половиной года. Мы выиграли пять трофеев, сыграли в финале Лиги чемпионов и имеем хорошее преимущество на вершине таблицы, но мы знаем, что в январе мы шли на одном уровне с "Ювентусом". За месяц нам удалось увеличить отрыв, но за такой же период его можно потерять снова", - цитирует Индзаги Football Italia.
После 26 туров "Интер" возглавляет турнирную таблицу Серии, имея в активе 69 очков. "Ювентус" занимает второе место с 57 баллами.
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