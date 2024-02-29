Индзаги: Интер хорошо играет уже на протяжении двух с половиной лет, мы выиграли пять трофеев за это время

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги напомнил предыдущие достижения своей команды.

"Невозможно отрицать того, что команда хорошо играет. И делает это уже два с половиной года. Мы выиграли пять трофеев, сыграли в финале Лиги чемпионов и имеем хорошее преимущество на вершине таблицы, но мы знаем, что в январе мы шли на одном уровне с "Ювентусом". За месяц нам удалось увеличить отрыв, но за такой же период его можно потерять снова", - цитирует Индзаги Football Italia.