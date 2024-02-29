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Индзаги: Интер хорошо играет уже на протяжении двух с половиной лет, мы выиграли пять трофеев за это время

Италия

Наставник нерадзурри отметил прошлые успехи

Индзаги: Интер хорошо играет уже на протяжении двух с половиной лет, мы выиграли пять трофеев за это время

Anadolu Ajansi

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги напомнил предыдущие достижения своей команды.

"Невозможно отрицать того, что команда хорошо играет. И делает это уже два с половиной года. Мы выиграли пять трофеев, сыграли в финале Лиги чемпионов и имеем хорошее преимущество на вершине таблицы, но мы знаем, что в январе мы шли на одном уровне с "Ювентусом". За месяц нам удалось увеличить отрыв, но за такой же период его можно потерять снова", - цитирует Индзаги Football Italia.

После 26 туров "Интер" возглавляет турнирную таблицу Серии, имея в активе 69 очков. "Ювентус" занимает второе место с 57 баллами.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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