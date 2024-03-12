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За десять туров до завершения Серии А. Сарри подал в отставку с должности тренера Лацио
У орлов будет новый тренер
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Лацио” Маурицио Сарри решил покинуть клуб после серии неудовлетворительных результатов.
Об этом информирует Sky. Последней каплей для 65-летнего Сарри стало
Сарри работал в “Лацио” с июня 2021 года. В прошлом сезоне экс-тренер “Эмполи”, “Наполи”, “Челси” и “Ювентуса” привел римскую команду ко второму месту в чемпионате Италии.
Сарри не раз в этом сезоне высказал свое недовольство трансферной кампанией клуба.
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