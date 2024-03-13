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Генеральный директор Интера высказался о будущем лучшего бомбардира команды

Италия
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Мы хотим, чтобы он остался с нами (с)

Генеральный директор Интера высказался о будущем лучшего бомбардира команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал будущее нападающего Лаутаро Мартинеса.

"Мы хотим, чтобы он остался с нами и подписал новое соглашение, Лаутаро хочет того же. Это очень важно".

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"Он наш капитан, он хочет оставаться здесь, в "Интере", поэтому я не вижу никаких проблем с его новым контрактом - лишь время, чтобы сделать шаг вперед в нужный момент, никакой спешки", - добавил Маротта.

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Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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