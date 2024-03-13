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Генеральный директор Интера высказался о будущем лучшего бомбардира команды
Мы хотим, чтобы он остался с нами (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал будущее нападающего Лаутаро Мартинеса.
"Мы хотим, чтобы он остался с нами и подписал новое соглашение, Лаутаро хочет того же. Это очень важно".
"Он наш капитан, он хочет оставаться здесь, в "Интере", поэтому я не вижу никаких проблем с его новым контрактом - лишь время, чтобы сделать шаг вперед в нужный момент, никакой спешки", - добавил Маротта.
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Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.
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