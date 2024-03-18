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Аллегри может покинуть Ювентус в конце этого сезона - СМИ
У наставника Ювентуса контракт рассчитан до 2025 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост в конце этого сезона.
По информации итальянских СМИ, у 56-летнего специалиста контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года, но из-за неудачных результатов команды тренер может уйти раньше.
"Ювентус" сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А и имеет 59 баллов. Они отстают от лидера ("Интера") на 17 очков.
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