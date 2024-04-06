Новый спортивный директор Наполи заинтересован в Дзаньоло

Новый спортивный директор "Наполи" Джованни Манна заинтересовался полузащитником Николо Дзаньоло, сообщает Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, этим летом "Наполи" попытается подписать Николо Дзаньоло который выступает за "Астон Виллу" на правах аренды. Отмечаеться, что если "Астон Вилла" не выкупит полузащитника в конце сезона, он вернется в "Галатасарай". Сам же игрок хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Напомним, за этот сезон Дзаньоло сыграл 22 матча в АПЛ, в которых забил два гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.