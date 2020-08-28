Замена у чемпионов мира: Дешам вызвал Фекира вместо заболевшего Ауара

Совсем скоро начнутся матчи Лиги Наций. В составе сборной Франции очередная потеря из-за коронавируса.

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Сегодня стало известно, что у Уссема Аура диагностирована вирусная хворь . По данным официальной пресс-службы чемпионов мира, его место займет Набиль Фекир. Теперь список смотрится следующим образом.

Вратари : Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Мик Меньян ("Лилль")

: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Мик Меньян ("Лилль") Защитники : Люка Эрнандес ("Бавария"), Лео Дюбуа ("Лион"), Пренель Кимпембе ("ПСЖ"), Клеман Ленгле ("Барселона"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба - "Реал"), Люка Динь ("Эвертон")

: Люка Эрнандес ("Бавария"), Лео Дюбуа ("Лион"), Пренель Кимпембе ("ПСЖ"), Клеман Ленгле ("Барселона"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба - "Реал"), Люка Динь ("Эвертон") Полузащитники : Стивен Нзонзи, Эдуардо Камавинга (оба - "Ренн"), Муса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Набиль Фекир ("Бетис"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Нголо Канте ("Челси"), Жонатан Иконе ("Лилль")

: Стивен Нзонзи, Эдуардо Камавинга (оба - "Ренн"), Муса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Набиль Фекир ("Бетис"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Нголо Канте ("Челси"), Жонатан Иконе ("Лилль") Форварды: Оливье Жиру ("Челси"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Антони Марсьяль ("МЮ")

Testé positif au Covid-19, Houssem Aouar a été placé en quatorzaine par son club, l'Olympique Lyonnais ce vendredi ➡️ Le sélectionneur national a donc décidé de convoquer Nabil Fekir https://t.co/04UARbCtGh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 28, 2020

Набиль провел за сборную Франции 25 матчей. Последний раз выходил в трехцветной футболке в ноябре прошлого года.