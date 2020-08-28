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Замена у чемпионов мира: Дешам вызвал Фекира вместо заболевшего Ауара

Лига наций УЕФА
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Не первый случай в составе "трехцветных"

Замена у чемпионов мира: Дешам вызвал Фекира вместо заболевшего Ауара
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Совсем скоро начнутся матчи Лиги Наций. В составе сборной Франции очередная потеря из-за коронавируса.

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Сегодня стало известно, что у Уссема Аура диагностирована вирусная хворь. По данным официальной пресс-службы чемпионов мира, его место займет Набиль Фекир. Теперь список смотрится следующим образом.

  • Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Мик Меньян ("Лилль")
  • Защитники: Люка Эрнандес ("Бавария"), Лео Дюбуа ("Лион"), Пренель Кимпембе ("ПСЖ"), Клеман Ленгле ("Барселона"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба - "Реал"), Люка Динь ("Эвертон")
  • Полузащитники: Стивен Нзонзи, Эдуардо Камавинга (оба - "Ренн"), Муса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Набиль Фекир ("Бетис"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Нголо Канте ("Челси"), Жонатан Иконе ("Лилль")
  • Форварды: Оливье Жиру ("Челси"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Антони Марсьяль ("МЮ")

Набиль провел за сборную Франции 25 матчей. Последний раз выходил в трехцветной футболке в ноябре прошлого года.

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В статье: Франция Набиль Фекир Уссем Ауа
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