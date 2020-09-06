Обзор испанских СМИ перед матчем с Украиной: прогнозы, составы, расклады и анонсы

Недооценки соперника в испанских СМИ вряд ли можно заметить. Большинство изданий с некоторой опаской смотрят на сборную Украины, хотя информации о "сине-желтых" у них явно недостаточно. Конечно, все в Испании знают Андрея Шевченко и часто цитируют главного тренера команды. При этом основные акценты испанцев все же на своей национальной команде.

Взвешено подходят к будущей игре в MundoDeportivo: Сегодня вечером наша команда проверит Украину после ничьей с Германией. В противостоянии с Украиной Луис Энрике наверняка захочет сделать еще один шаг, чтобы добавить уверенности команде и удачно завершить эти первые сборы после паузы из-за коронавируса.

Приверженность Энрике к молодым талантам сохранится и после того, как тренер доверился Ансу Фати, Микелю Мерино, Феррану Торресу и Оскару Родригесу. Судя по всему, в Испании проходит омоложение основного состава. Ведущую роль в этом отборе играет Ансу Фати. В 17 лет он стал вторым самым молодым игроком, дебютировавшим в истории сборной Испании, и показывает, что он игрок высокого класса. В матче с Украиной он будет стремиться стать рекордсменом по результативности и самым молодым бомбардиром сборной. В поединке с Германией он показал, что отлично адаптировался к новым условиям.

Интересно посмотреть на Жерара Морено, а также Родриго может наслаждаться свободой передвижения в атаках, а Дани Олмо может войти в "одиннадцать лучших" после того, как не играл в Германии.

У Украины моральный дух выше крыши

Украина при Андрее Шевченко прибывает в полной уверенности в своих силах, особенно после блистательной квалификации на чемпионат Европы, а также после начала Лиги наций, - пишет журналист MundoDeportivo Мануэль Брунья. - Хотя на этой неделе победа над Швейцарией (2:1) получилась многострадальной. Шевченко сумел заставить забыть о проблемах, вызванных войной на Донбассе. Он не только принес мир в украинский футбол, но и внес в команду молодую кровь, которая теперь отличается компактностью и быстрыми переходами в атаку.

Трезубец, состоящий из Ярмоленко, Зинченко и Малиновского, которые все являются членами иностранных команд, представляет большую опасность в сборной Украины. У всех троих есть техника, поставленный удар из-за пределов штрафной площади и умение забивать голы. Слабым местом команды могут быть ворота, где ветеран Пятов часто допускает ошибки. Жуниор Мораес ("Шахтер"), национализированный бразилец Украины, не преуспел ни в полуфинале Лиги Европы против "Интер", ни в четверг против швейцарцев. С другой стороны. За те несколько минут, что Яремчук, играющий в бельгийском чемпионата, был на поле, он действовал намного эффективнее.

Вызывает сомнения и Коноплянка, игрок, которому суждено было завоевать признание в Европе, но который не закрепился ни в "Севилье", ни в немецком футболе. Шевченко по-прежнему доверяет ему, хотя пресса резко критикует его действия. При этом, у Украины моральный дух выше крыши.

Подробный анонс к матчу подготовили на Оnefootball.com, вспомнив недавние матчи первого тура Лиги наций и часто называя украинцев лидерами группы. Вспомнили и последний матч между Испанией и Украиной (2015-й), и единственный гол Марио Гаспара на 21-й минуте. Не оставили без внимания и собственные основных проблемы: "Испанский тренер не сможет рассчитывать на таких игроков, как Сауль, Коке, Иньиго Мартинес, Льоренте и Луис Альберто, поскольку они даже не попали в состав. Удивительная потеря полузащитника "Лацио" после его хорошего сезона".

Лидерами сборных называются - в сборной Испании капитан Серхио Рамос, который, несмотря на свой возраст, по-прежнему руководит защитой. Со стороны украинцев стоит опасаться Андрея Ярмоленко, поскольку он все еще показывает свой уровень, нацеленный на атаку и, прежде всего, очень опытный. Кроме этих лидеров, главные звезды команд: Тьяго, Ансу Фати, Торрес и Давид Де Хеа; у Украины есть молодые игроки вместе с ветеранами: Зинченко, Степаненко, Малиновский и Марлос.

Также на Оnefootball.com проиллюстрировали прогнозы ориентировочных составов.

Мarca ограничилась лестными словами Шевченко про высокий уровень испанского футбола и отношение его к Луису Энрике. Главный тренер "сине-желтых" называется главной звездой и надеждой в своей сборной и стране.

Вспоминается недавний матч украинцев со швейцарцами, в частности ситуации, когда команде не хватает искры в атаке, у Шевченко есть арсенал замен. Например, в четверг "неработающего" Коноплянку удачно заменил нападающий Яремчук. К нему испанцы присматриваются особенно тщательно. Поразил журналистов Мarca и гол Зинченко: "В первом туре Лиги наций он не думал дважды и бил по воротам, гол его красив и вполне закономерен. Настоящая пораженная цель".

Телеканал "Аntena 3" готовится к показу матча Испания - Украина и в превью пишет: "Ла Роха" прибывает в хорошем моральным расположении духа после ничьей с Германией, тогда мяч на последних минутах помог нам, дал заряд энергии. Когда Луис Энрике вернулся на скамейку сборной, его команда стала только сильнее". Возможный расклад Испании: Де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Регилон, Тьяго, Фабиан, Родри, Навас, Ансу Фати и Жерар Морено. Возможный состав Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Мораес и Коноплянка.