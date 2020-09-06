Лига наций УЕФА
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Тяжелый старт. Серхио Рамос открыл счет в матче с Украиной уже на второй минуте
Фолил Кривцов
Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.
Команда Шевченко начала матч с пропущенного гола. Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати прорвался в штрафную, после чего упал после контакта с Сергеем Кривцовым. Рамос подошел к мячу и нанес идеальный удар с пенальти.
Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на
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DimON1976 (Днепр)
06.09.2020 в 22:21
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