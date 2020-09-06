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Тяжелый старт. Серхио Рамос открыл счет в матче с Украиной уже на второй минуте

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Фолил Кривцов

Тяжелый старт. Серхио Рамос открыл счет в матче с Украиной уже на второй минуте
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

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Команда Шевченко начала матч с пропущенного гола. Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати прорвался в штрафную, после чего упал после контакта с Сергеем Кривцовым. Рамос подошел к мячу и нанес идеальный удар с пенальти.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Серхио Рамос Украина Испания
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Комментарии (1)
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DimON1976 (Днепр)
06.09.2020 в 22:21
Кривцов заработал 2 гола в ворота нашей сборной + Фати забил один из 5 моментов... просто позорище! Но, наконец, показываем свой уровент игры против сильного соперника)))
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