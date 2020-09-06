Тяжелый старт. Серхио Рамос открыл счет в матче с Украиной уже на второй минуте

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

Команда Шевченко начала матч с пропущенного гола. Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати прорвался в штрафную, после чего упал после контакта с Сергеем Кривцовым. Рамос подошел к мячу и нанес идеальный удар с пенальти.