Дубль капитана. Серхио Рамос увеличивает преимущество Испании над Украиной

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

Первый тайм явно запишут на свой счет подопечные Энрике, который до 30-й минуты забили дважды. Герой - Серхио Рамос, который после гола с пенальти, забил и с игры.