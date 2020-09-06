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Дубль капитана. Серхио Рамос увеличивает преимущество Испании над Украиной

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Команда Энрике разыгралась

Дубль капитана. Серхио Рамос увеличивает преимущество Испании над Украиной
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

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Первый тайм явно запишут на свой счет подопечные Энрике, который до 30-й минуты забили дважды. Герой - Серхио Рамос, который после гола с пенальти, забил и с игры.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Серхио Рамос Украина Испания
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:03
срамос - ПОДОНОК. первый гос пенальти этот мадридский СКОТ отобрал у А.Фати. второй гол этот мадридский СКОТ забил с нарушением правил - это чмо толкнуло в спину нашего защитника.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:43
гнилой игрок - гнилой гол с нарушением
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