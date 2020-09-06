Лига наций УЕФА
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Дубль капитана. Серхио Рамос увеличивает преимущество Испании над Украиной
Команда Энрике разыгралась
Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.
Первый тайм явно запишут на свой счет подопечные Энрике, который до 30-й минуты забили дважды. Герой - Серхио Рамос, который после гола с пенальти, забил и с игры.
Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:03
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:43
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