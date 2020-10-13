Вошел в число избранных. Тони Кроос проведет сотый матч за сборную Германию

Сегодня сборная Германия сыграет матч Лиги Наций против Швейцарии. Для одного футболиста, текущая встреча станет особенной.

Читайте также Тренер сборной Германии ожидает непростого матча против Швейцарии

Лидер полузащиты "бундестим" Тони Кроос проведет сотую игры за сборную. Он присоединился к числу избранных.

До этого, подобную отметку удалось достичь Маттеусу (150), Клозе (137), Подольски (130), Швайнштайгеру (121), Ламу (113), Клинсману (108), Колеру (105), Мертезакеру (104), Беккенбауэру (103) и Хесслеру (101).