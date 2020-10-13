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Вошел в число избранных. Тони Кроос проведет сотый матч за сборную Германию

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Значимое достижение для любого футболиста

Вошел в число избранных. Тони Кроос проведет сотый матч за сборную Германию
UA-Футбол
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Сегодня сборная Германия сыграет матч Лиги Наций против Швейцарии. Для одного футболиста, текущая встреча станет особенной.

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Лидер полузащиты "бундестим" Тони Кроос проведет сотую игры за сборную. Он присоединился к числу избранных.

До этого, подобную отметку удалось достичь Маттеусу (150), Клозе (137), Подольски (130), Швайнштайгеру (121), Ламу (113), Клинсману (108), Колеру (105), Мертезакеру (104), Беккенбауэру (103) и Хесслеру (101).

Начало игры - в 21:45. За текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Германия Тони Кроос
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