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Вошел в число избранных. Тони Кроос проведет сотый матч за сборную Германию
Значимое достижение для любого футболиста
Сегодня сборная Германия сыграет матч Лиги Наций против Швейцарии. Для одного футболиста, текущая встреча станет особенной.
Лидер полузащиты "бундестим" Тони Кроос проведет сотую игры за сборную. Он присоединился к числу избранных.
До этого, подобную отметку удалось достичь Маттеусу (150), Клозе (137), Подольски (130), Швайнштайгеру (121), Ламу (113), Клинсману (108), Колеру (105), Мертезакеру (104), Беккенбауэру (103) и Хесслеру (101).
????1️⃣0️⃣0️⃣????— Germany (@DFB_Team_EN) October 13, 2020
Tonight sees @ToniKroos win his 100th cap for the Germany national team ????????????????#DieMannschaft #GERSUI pic.twitter.com/nZsigtHPjf
Начало игры - в 21:45. За текстовой онлайн-трансляцией вы можете
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