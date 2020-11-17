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Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания - Германия: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Испания – Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 ноября ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Испания - Германия: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
UA-Футбол
Новина українською

После отмены матча между Швейцарией и Украиной, в группе 4 Лиги наций между собой сыграют только лидеры Германия и Испания. Перед последним туром Германия опережает Испанию на одно очко, и для выхода плей-офф Бундестиму достаточно будет и ничьи. Однако у “Ла Рохи” совсем другие планы на игру – Серхио Рамос и вся испанская команда намерены только побеждать.

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Матч Лиги наций Испания – Германия состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Футбол 2. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.

Также матч Испания – Германия будет доступен на ОТТ-сервисе OLL.TV. В Германии матч транслироваться на канале Das Erste и будет доступен в сервисе DAZN, в Испании игру можно будет посмотреть на fuboTV España и TVE La 1.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции. Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Испания – Германия.

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Комментарии (2)
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Фк Гарт (Львів)
17.11.2020 в 18:52
а що це іспанці не заразились від коронавірусних українців?
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Nik777 (Ужгород)
17.11.2020 в 18:29
Німеччина - Україна?
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