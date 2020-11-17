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Испания - Германия: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
Испания – Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 ноября ⋊ Лига наций на UA-Футбол
После отмены матча между Швейцарией и Украиной, в группе 4 Лиги наций между собой сыграют только лидеры Германия и Испания. Перед последним туром Германия опережает Испанию на одно очко, и для выхода плей-офф Бундестиму достаточно будет и ничьи. Однако у “Ла Рохи” совсем другие планы на игру – Серхио Рамос и вся испанская команда намерены только побеждать.
Матч Лиги наций Испания – Германия состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Футбол 2. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.
Также матч Испания – Германия будет доступен на ОТТ-сервисе OLL.TV. В Германии матч транслироваться на канале Das Erste и будет доступен в сервисе DAZN, в Испании игру можно будет посмотреть на fuboTV España и TVE La 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью
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