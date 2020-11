Официально: Норвегии присудили техническое поражение за неявку на матч Лиги Наций

Дисциплинарный комитет УЕФА решил присудить Норвегии техническое поражение за неявку на матч Лиги Наций. Об этом сообщает пресс-служба скандинавов.

Напомним, что власти Норвегии не отпустили команду на игру против Румынии после одного положительного случая COVID-19 в команде. УЕФА присудил победу Румынии со счетом 3:0.

Таким образом, норвежцы остались вторыми в группе, не догнав Австрию. Сегодня они проведут очный матч. Скандинавы сыграют полностью вторым составом с другим тренером.

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke.