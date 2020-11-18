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Официально: Норвегии присудили техническое поражение за неявку на матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Плюс три для Румынии

Официально: Норвегии присудили техническое поражение за неявку на матч Лиги Наций
UA-Футбол
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Дисциплинарный комитет УЕФА решил присудить Норвегии техническое поражение за неявку на матч Лиги Наций. Об этом сообщает пресс-служба скандинавов.

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Напомним, что власти Норвегии не отпустили команду на игру против Румынии после одного положительного случая COVID-19 в команде. УЕФА присудил победу Румынии со счетом 3:0.

Таким образом, норвежцы остались вторыми в группе, не догнав Австрию. Сегодня они проведут очный матч. Скандинавы сыграют полностью вторым составом с другим тренером.

Отметим, что вскоре УЕФА может также принять решение и по матчу Швейцария - Украина, который также не состоялся.

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В статье: Норвегия Румыния Лига Наций
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Комментарии (11)
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 20:19
Тарабань
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0
0
football_soccer (Украина)
18.11.2020 в 19:34
теперь посмотрим насколько уефа последовательна. Если да - то технарь швейцарцам , и без обсуждений. Если нет - не удивлюсь, эта шарага уже давно прогнила коррупцией
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+6
0
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waleo (Киев)
18.11.2020 в 20:04
к стати - логично же
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+1
0
Golfik25 (Киев)
18.11.2020 в 20:05
К сожалению, УЕФА скорее всего забьет болт на справедливое решение
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.11.2020 в 19:30
Швейцария технарь
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+3
-1
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 19:32
Им не дадут, побоятся... уверен на 99%
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+4
0
Papaye (Dnipro)
18.11.2020 в 19:44
Может и неплохо было бы технарём выиграть, но с другой стороны очень хотелось бы перенести матч. Чтоб наказать их больно за эти помои, что льют в СМИ и как сейчас пяткой в грудь себе стучат типа: "ух мы бы порвали эту Украину на тряпки, если б они могли выйти на поле"!!! Верю, что при хорошем настрое, наши ребята им бы показали, кто лучше!
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+3
-1
khatskevich_bog (Киев)
18.11.2020 в 19:26
Это не одно и тоже. Украина хоть прилетела. и их не пустила федерация Швейцарии. а Норвегия и вовсе не прелетала
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+4
0
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Динамо-машина (Киев)
18.11.2020 в 19:25
Ну тут понятно и логично, тупо не прилетели на игру, хотя всего один игрок заболел. А у нас все было чётко согласно медицинскому протоколу УЕФА.
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+4
0
bimbobo (Lviv)
18.11.2020 в 19:17
Тоже саме має статися зі швейцарцями, так як їх влада не впустила Україну на ігру) Ситуація - ідентична, один в один!
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+5
-1
osadob07 (жмеринка)
18.11.2020 в 19:15
знаете,на всё надо иметь счастье.вон хорваты просрали пять матчей,а из группы не вылетели
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+2
0


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