Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Норвегии присудили техническое поражение за неявку на матч Лиги Наций
Плюс три для Румынии
Дисциплинарный комитет УЕФА решил присудить Норвегии техническое поражение за неявку на матч Лиги Наций. Об этом сообщает пресс-служба скандинавов.
Напомним, что власти Норвегии не отпустили команду на игру против Румынии после одного положительного случая COVID-19 в команде. УЕФА присудил победу Румынии со счетом 3:0.
Таким образом, норвежцы остались вторыми в группе, не догнав Австрию. Сегодня они проведут очный матч. Скандинавы сыграют полностью вторым составом с другим тренером.
Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke.— Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020
Отметим, что вскоре УЕФА может также принять решение и по матчу Швейцария - Украина, который также
Популярное сейчас
- Сине-желтые отправляются из Швейцарии в Украину, Нати распустили свою команду еще вчера
- Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко
- Хорватия - Португалия 2:3. Видео голов и обзор матча
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО