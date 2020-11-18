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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Австрия - Норвегия 1:1. Резерв норвежцев едва увез из Вены три очка

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Вторая команда скандинавов была близка к сенсации

Австрия - Норвегия 1:1. Резерв норвежцев едва увез из Вены три очка
Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Лига наций. Дивизион B, группа 1, шестой тур. Вена, “Эрнст-Хаппель-Штадион”

Австрия – Норвегия 1:1

Голы: Грбич 90+4 – Захид 61

Австрия: Перван – Лайнер, Ильзанкер (Траунер 81), Хинтереггер, Ульмер – Ранфтль, Баумгартлингер, Шлагер (Грбич 65), Алаба – Забитцер, Арнаутович

Норвегия: Пер Кристиан Брейтвейт – Рюэрсон (Грнали 81), Габриельсен, Ханче-Ольсен, Шелвик – Захид (Аскилдсен 81), Тронстад, Улвестад, Дели (Торстведт 67) – Ветон Бериша (Виндхейм 86), Йорген Странд Ларсен (Эвьен 86)

Предупреждения: Ильзанкер 16 – Дели 49, Рюэрсон 80, Гранли 88

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В статье: Австрия Норвегия Сборная Норвегии Лига Наций Национальная сборная Австрии Сборная Австрии
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