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Украинская бригада арбитров во главе с Монзуль обслужит матч Лиги наций
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Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Бригада украинских арбитров получила назначение на матч 6-го тура группового раунда Лиги наций в группе D1 между Сан-Марино и Эстонией.
Главным арбитром встречи выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.
Поединок состоится 26 сентября в Серравалле. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени. Напомним, ранее назначение на матч Лиги наций в группе С1 получила украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.
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