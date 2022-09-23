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Украинская бригада арбитров во главе с Монзуль обслужит матч Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Украинская бригада арбитров во главе с Монзуль обслужит матч Лиги наций

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Бригада украинских арбитров получила назначение на матч 6-го тура группового раунда Лиги наций в группе D1 между Сан-Марино и Эстонией.

Главным арбитром встречи выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Поединок состоится 26 сентября в Серравалле. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени. Напомним, ранее назначение на матч Лиги наций в группе С1 получила украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

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В статье: Сан-Марино Эстония Екатерина Монзуль Анастасия Романюк Марина Стрелецкая
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Источник:
УАФ

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