Далич – о матче с Нидерландами: Будет нелегко, но я оптимист

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Нидерландов.

"Мы остались без нашего лучшего защитника Йошко Гвардиола, который отлично сыграл на последнем чемпионате мира, но большая часть команды здесь. В частности, Лука Модрич. Будет нелегко, но я оптимист. Мы никогда не сдаемся, всегда выкладываемся по полной и постараемся завоевать трофей.

Я очень горжусь своей командой. Нам удалось выйти в финальный турнир Лиги наций. Мы проделали большую работу на групповом этапе, обыграв такие команды, как Франция и Дания, но не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться большего.