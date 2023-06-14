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Далич – о матче с Нидерландами: Будет нелегко, но я оптимист
Слова тренера сборной Хорватии накануне игры Лиги наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Наций против команды Нидерландов.
"Мы остались без нашего лучшего защитника Йошко Гвардиола, который отлично сыграл на последнем чемпионате мира, но большая часть команды здесь. В частности, Лука Модрич. Будет нелегко, но я оптимист. Мы никогда не сдаемся, всегда выкладываемся по полной и постараемся завоевать трофей.
Я очень горжусь своей командой. Нам удалось выйти в финальный турнир Лиги наций. Мы проделали большую работу на групповом этапе, обыграв такие команды, как Франция и Дания, но не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться большего.
У нас были проблемы в первых двух розыгрышах Лиги наций, но сейчас нам удалось добиться отличного результата: мы обыграли Францию и Данию на групповом этапе, заняли первое место и вышли в финальную стадию. Мы хотим сделать все возможное. У нас есть шанс достигнуть еще одного большого результата. У нас есть качества, чтобы добиться этого. И мы хотим сделать это.
Это большое достижение - войти в четверку лучших команд Европы. То, что мы сделали, уже является большим успехом, но мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль. И мы хотим здесь это показать", - резюмировал Далич.
Напомним, матч Нидерланды - Хорватия состоится сегодня, 14 июня и начнется в 21:45.
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