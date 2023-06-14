Куман: У нас много энергии, чтобы выйти в финал Лиги наций

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что думает о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Хорватией.

"Мы с нетерпением ждем матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Нидерландах. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия - действительно сильная команда, они добились больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело.

У меня нет никаких сомнений по поводу состава. Джастин Бейло будет в воротах. Обычно я не сторонник смены вратаря из-за пенальти [если дело доходит до этого], поэтому я не ожидаю, что это произойдет.