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Куман: У нас много энергии, чтобы выйти в финал Лиги наций
Сборные Нидерландов и Хорватии встретятся в первом полуфинале
OnsOranje
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что думает о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Хорватией.
"Мы с нетерпением ждем матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Нидерландах. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия - действительно сильная команда, они добились больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело.
У меня нет никаких сомнений по поводу состава. Джастин Бейло будет в воротах. Обычно я не сторонник смены вратаря из-за пенальти [если дело доходит до этого], поэтому я не ожидаю, что это произойдет.
Модрич? Он фантастический футболист с невероятным опытом и потрясающей проницательностью. Мы хотим лишить его возможности развернуться и сделать передачу. Но вся полузащита Хорватии играет как сильный блок.
Это трофей, который мы можем выиграть. Он находится в нашей стране. Но я слышал, что на стадионе будет много хорватских болельщиков, так что нам нужно посмотреть, будет ли это похоже на домашнее преимущество", - поделился Куман.
Напомним, матч Нидерланды - Хорватия состоится сегодня, 14 июня и начнется в 21:45. Победитель этой пары встретится с сильнейшим во встрече Испания - Италия (15 июня).
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