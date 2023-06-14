  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Куман: У нас много энергии, чтобы выйти в финал Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: У нас много энергии, чтобы выйти в финал Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Сборные Нидерландов и Хорватии встретятся в первом полуфинале

Куман: У нас много энергии, чтобы выйти в финал Лиги наций

OnsOranje

Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что думает о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Хорватией.

"Мы с нетерпением ждем матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Нидерландах. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия - действительно сильная команда, они добились больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело.

У меня нет никаких сомнений по поводу состава. Джастин Бейло будет в воротах. Обычно я не сторонник смены вратаря из-за пенальти [если дело доходит до этого], поэтому я не ожидаю, что это произойдет.

Читайте такжеДалич – о матче с Нидерландами: Будет нелегко, но я оптимист

Модрич? Он фантастический футболист с невероятным опытом и потрясающей проницательностью. Мы хотим лишить его возможности развернуться и сделать передачу. Но вся полузащита Хорватии играет как сильный блок.

Это трофей, который мы можем выиграть. Он находится в нашей стране. Но я слышал, что на стадионе будет много хорватских болельщиков, так что нам нужно посмотреть, будет ли это похоже на домашнее преимущество", - поделился Куман.

Напомним, матч Нидерланды - Хорватия состоится сегодня, 14 июня и начнется в 21:45. Победитель этой пары встретится с сильнейшим во встрече Испания - Италия (15 июня).

Читайте такжеНидерланды - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
По теме
yellow-arrow
Нидерланды - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Далич – о матче с Нидерландами: Будет нелегко, но я оптимист
yellow-arrow
Модрич: Я уже принял решение о своем будущем в сборной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Хорватия Рональд Куман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде