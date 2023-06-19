И снова он. УЕФА назвал лучшего игрока финальной стадии Лиги наций

В воскресенье, 18 июня состоялся финал Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Основное время и овертаймы прошли без забитых голов. Судьба золота решилась в серии пенальти, где удачливее оказались испанцы - 5:4.

Лучшим игроком финальной стадии турнира стал испанский полузащитник Родри. 26-летний хавбек "Манчестер Сити" вышел в основе и провел на поле весь матч. В дополнительное время он получил желтую карточку, а в серии пенальти успешно реализовал свою попытку.

Всего в Лиге наций Родри отыграл 451 минуту, в течение которых сделал 1 ассист, 29 отборов, а точность его передач составила 94,8%.

К слову, ранее Родри был признал лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций с Италией (2:1). Также его признали лучшим в Лиге чемпионов сезона 2022/23.