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И снова он. УЕФА назвал лучшего игрока финальной стадии Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Победителем голосования стал Родри

И снова он. УЕФА назвал лучшего игрока финальной стадии Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 18 июня состоялся финал Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Основное время и овертаймы прошли без забитых голов. Судьба золота решилась в серии пенальти, где удачливее оказались испанцы - 5:4.

Лучшим игроком финальной стадии турнира стал испанский полузащитник Родри. 26-летний хавбек "Манчестер Сити" вышел в основе и провел на поле весь матч. В дополнительное время он получил желтую карточку, а в серии пенальти успешно реализовал свою попытку.

Всего в Лиге наций Родри отыграл 451 минуту, в течение которых сделал 1 ассист, 29 отборов, а точность его передач составила 94,8%.

К слову, ранее Родри был признал лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций с Италией (2:1). Также его признали лучшим в Лиге чемпионов сезона 2022/23.

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В статье: Испания Хорватия Родри
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Источник:
uefa

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