Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч сборной Албании: Наша группа Лиги наций сложная, но сбалансированная
Албанцы оказались в одном квартете с Украиной, Чехией и Грузией
Фото: fshf.org/sq
Главный тренер сборной Албании, которая вместе с Чехией и Грузией является соперником нашей национальной команды в группе В1 Лиги наций-2024/2025, Сильвиньо прокомментировал результаты жеребьевки турнира.
"Тяжелая группа. Мы недавно играли против Чехии, которая является сильной командой. Грузия также, это команда, которая развивается. Так же и Украина. Это сильная, физически тяжелая, но красивая группа.
Мы должны бороться в жесткой конкуренции. Турнир длится три месяца. Это еще один момент в нашей жизни, чтобы приложить большие усилия. Считаю, что мы на уровне всех соперников. Это сложная группа, но очень сбалансированная", - приводит слова Сильвиньо официальный сайт Федерации футбола Албании.
Популярное сейчас
- Стали известны условия полноценного контракта Малиновского с Дженоа
- Цыганков: Не люблю, когда сравнивают нас с Мудриком
- Ребров: На самом деле я ничего не ждал от жеребьевки Лиги наций
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО