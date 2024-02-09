Коуч сборной Албании: Наша группа Лиги наций сложная, но сбалансированная

Главный тренер сборной Албании, которая вместе с Чехией и Грузией является соперником нашей национальной команды в группе В1 Лиги наций-2024/2025, Сильвиньо прокомментировал результаты жеребьевки турнира.

"Тяжелая группа. Мы недавно играли против Чехии, которая является сильной командой. Грузия также, это команда, которая развивается. Так же и Украина. Это сильная, физически тяжелая, но красивая группа.

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Мы должны бороться в жесткой конкуренции. Турнир длится три месяца. Это еще один момент в нашей жизни, чтобы приложить большие усилия. Считаю, что мы на уровне всех соперников. Это сложная группа, но очень сбалансированная", - приводит слова Сильвиньо официальный сайт Федерации футбола Албании.