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FIFA 17 версия №5? EA Sports опубликовали геймплейный трейлер FIFA 21

Общие новости
(2 голосов)

Никакой революции не случилось. Надо ждать новое поколение консолей...

FIFA 17 версия №5? EA Sports опубликовали геймплейный трейлер FIFA 21
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Electronic Arts опубликовали очередной трейлер FIFA 21, на этот раз в ролике показан геймплей новой части футбольного симулятора.

В этом тизере EA SPORTS сделали акцент на пяти нововведениях, которые коснутся непосредственно игрового процесса:

  • Agile Dribbling
  • Creative Runs
  • Positioning Awareness
  • Natural Collision System
  • Fundamentals of Football

Новые изменения на бумаге выглядят довольно абстрактно и направленны больше на корректировку баланса одиночных и сетевых баталий. Вероятно "электроники", как и Konami, уже взяли курс на новое поколение консолей - Xbox Series X и PlayStation 5 выйдут в конце этого года.

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Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Цены на FIFA 21:

  • Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Standard Edition - 1799 грн;
  • Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Champions Edition - 2199 грн ;
  • Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus - 2499 грн;

Вот и сам геймплейный трейлер новой FIFA

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А Вас порадовали изменения, которые представили Electronic Arts и будете ли покупать новую часть футбольного симулятора от канадцев?

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В статье: FIFA
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