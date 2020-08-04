FIFA 17 версия №5? EA Sports опубликовали геймплейный трейлер FIFA 21

Сегодня Electronic Arts опубликовали очередной трейлер FIFA 21, на этот раз в ролике показан геймплей новой части футбольного симулятора.

В этом тизере EA SPORTS сделали акцент на пяти нововведениях, которые коснутся непосредственно игрового процесса:

Agile Dribbling

Creative Runs

Positioning Awareness

Natural Collision System

Fundamentals of Football

Новые изменения на бумаге выглядят довольно абстрактно и направленны больше на корректировку баланса одиночных и сетевых баталий. Вероятно "электроники", как и Konami , уже взяли курс на новое поколение консолей - Xbox Series X и PlayStation 5 выйдут в конце этого года.

Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Цены на FIFA 21:

Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Standard Edition - 1799 грн;

Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Champions Edition - 2199 грн ;

Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus - 2499 грн;

Вот и сам геймплейный трейлер новой FIFA

Читайте также Побеждай как Кака и Дзанетти. Интер и Милан представлены в FIFA 21

А Вас порадовали изменения, которые представили Electronic Arts и будете ли покупать новую часть футбольного симулятора от канадцев?