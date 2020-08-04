FIFA 17 версия №5? EA Sports опубликовали геймплейный трейлер FIFA 21
Никакой революции не случилось. Надо ждать новое поколение консолей...
Сегодня Electronic Arts опубликовали очередной трейлер FIFA 21, на этот раз в ролике показан геймплей новой части футбольного симулятора.
В этом тизере EA SPORTS сделали акцент на пяти нововведениях, которые коснутся непосредственно игрового процесса:
- Agile Dribbling
- Creative Runs
- Positioning Awareness
- Natural Collision System
- Fundamentals of Football
Новые изменения на бумаге выглядят довольно абстрактно и направленны больше на корректировку баланса одиночных и сетевых баталий. Вероятно "электроники", как и
Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Цены на FIFA 21:
- Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Standard Edition - 1799 грн;
- Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Champions Edition - 2199 грн ;
- Предзаказ EA SPORTS™ FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus - 2499 грн;
Вот и сам геймплейный трейлер новой FIFA
А Вас порадовали изменения, которые представили Electronic Arts и будете ли покупать новую часть футбольного симулятора от канадцев?