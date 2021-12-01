Сабо: Было бы справедливо вручить два Золотых мяча

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча". Аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере.

"Справедливо ли Месси получил "Золотой мяч"? Двоякое мнение. Месси выиграл Копа Америка. Это очень много значит. Левандовский хороший игрок, он забивной. Поляк на поле работает непосредственно в центральной зоне. И, когда мяч туда попадает, он забивает. Также он забивает после подачи с фланга. Так решило голосование. Месси – это все-таки многосторонний игрок, который делает результат. Стоило ли вручить два "Золотых мяча"? Я думал, что так в результате и сделают. Это было бы справедливо. Тяжело было смотреть на Левандовского. Но что делать? Премию уже вручили.