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Сабо: Было бы справедливо вручить два Золотых мяча

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(2 голосов)

Специалист предложил свой сценарий

Сабо: Было бы справедливо вручить два Золотых мяча

ТК Футбол 1/2/3

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Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча". Аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере.

"Справедливо ли Месси получил "Золотой мяч"? Двоякое мнение. Месси выиграл Копа Америка. Это очень много значит. Левандовский хороший игрок, он забивной. Поляк на поле работает непосредственно в центральной зоне. И, когда мяч туда попадает, он забивает. Также он забивает после подачи с фланга. Так решило голосование. Месси – это все-таки многосторонний игрок, который делает результат.

Стоило ли вручить два "Золотых мяча"? Я думал, что так в результате и сделают. Это было бы справедливо. Тяжело было смотреть на Левандовского. Но что делать? Премию уже вручили.

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Может ли Левандовски в будущем все-таки получить "Золотой мяч"? Я думаю, что если Левандовски в следующем году будет забивать также, как он сейчас забивает, а "Бавария" выйдет в финал Лиги чемпионов, тогда обязательно следующий "Золотой мяч" дадут польскому форварду.

А Месси в этом году дали "Золотой мяч", потому что он очень много сделал для сборной Аргентины на победном Копа Америка. Он там очень здорово сыграл.

А по Месси добавлю еще, что он до перехода в "ПСЖ" все время играл за "Барселону". 3-4 года назад Лионель говорил, что он никуда из "Барселоны" не уйдет. Скучает ли Месси по "Барсе"? Конечно. Он вырос в "Барселоне". Не знаю, почему так поступило руководство. Это все деньги, политика", - сказал Сабо.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Йожеф Сабо
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
01.12.2021 в 12:46
один сабо как самому большому маразматику - другой месси
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