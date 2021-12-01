Сабо: Было бы справедливо вручить два Золотых мяча
Специалист предложил свой сценарий
ТК Футбол 1/2/3
Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча". Аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере.
"Справедливо ли Месси получил "Золотой мяч"? Двоякое мнение. Месси выиграл Копа Америка. Это очень много значит. Левандовский хороший игрок, он забивной. Поляк на поле работает непосредственно в центральной зоне. И, когда мяч туда попадает, он забивает. Также он забивает после подачи с фланга. Так решило голосование. Месси – это все-таки многосторонний игрок, который делает результат.
Стоило ли вручить два "Золотых мяча"? Я думал, что так в результате и сделают. Это было бы справедливо. Тяжело было смотреть на Левандовского. Но что делать? Премию уже вручили.
Может ли Левандовски в будущем все-таки получить "Золотой мяч"? Я думаю, что если Левандовски в следующем году будет забивать также, как он сейчас забивает, а "Бавария" выйдет в финал Лиги чемпионов, тогда обязательно следующий "Золотой мяч" дадут польскому форварду.
А Месси в этом году дали "Золотой мяч", потому что он очень много сделал для сборной Аргентины на победном Копа Америка. Он там очень здорово сыграл.
А по Месси добавлю еще, что он до перехода в "ПСЖ" все время играл за "Барселону". 3-4 года назад Лионель говорил, что он никуда из "Барселоны" не уйдет. Скучает ли Месси по "Барсе"? Конечно. Он вырос в "Барселоне". Не знаю, почему так поступило руководство. Это все деньги, политика", - сказал Сабо.
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