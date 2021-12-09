Яремчук огорчает Динамо, Барса отправляется в ЛЕ. Главные новости за 8 декабря

UA-Футбол подготовил для вас подборку главных новостей за среду, 8 декабря.

"Динамо" уступило "Бенфике" (2:0) в выездном матче Лиги Чемпионов. Первый мяч в ворота киевлян провёл Роман Яремчук, после чего отличился Мораес Жуниор. Это поражение стало для украинского клуба пятым кряду в групповом этапе. Благодаря победе лиссабонцы заняли второе место в группе Е, оставив "Барселону" за бортом Лиги Чемпионов. "Динамо" же осталось без еврокубков на весну.

"Барселоне" нужно было побеждать в Мюнхене и надеяться на осечку "Бенфики". Мало того, что португальцы своего не упустили, так провалилась и сама "блауграна". Команда Хави Эрнандеса была разгромлена на "Альянц Арене" со счётом 3:0. По голу записали игроки сборной Германии Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Сумиала. "Бавария" квалифицируется в плей-офф с 6 победами в 6 матчах, повторив успех "Ливерпуля" и "Аякса". "Барса" же дебютирует в ЛЕ.

"Зальцбург" выиграл у "Севильи" (1:0) и финишировал вторым благодаря единственному голу Ноа Окафора вскоре после перерыва. Таким образом "Зальцбург" стал первым австрийским участником плей-офф в эру Лиги чемпионов. Вместе с РБ из квартета G вышел французский "Лилль", обыграв "Вольфсбург" (1:3). Счет был открыт на 11-й минуте благодаря Бураку Йылмазу. В заключительные 20 минут по мячу забили Джонатан Дэвид и Энджел Гомес. Таким образом "Лилль" вышел в 1/8 финала во второй раз в истории и впервые с сезона 2006/07.

"Шахтер" продлил контракт с форвардом команды Жуниором Мораесом. Новое соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года. Жуниор Мораес в "Шахтере" с июля 2018 года. В прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру. В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг, 9 декабря. В Бергамо выпал сильный снег за час до стартового свистка. Поединок сначала был отложен на 20 минут, а затем и перенесен. Напомним, что "Вильярреал" занимает второе место в группе, но опережает "Аталанту всего на 1 очко. Разница мячей у испанской команды "9:7", а у итальянцев "10:10".