Реал забирает Класико, Интер - Суперкубок, Шеве укажут на дверь? Главные новости за 12 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 января.

"Реал" в дополнительное время обыграл "Барселону" (3:2), выйдя в финал Суперкубка Испании. Королевский клуб дважды выходил вперёд в основное время, но каталонцы дважды возвращались в игру – Люк де Йонг ответил на гол Винисиуса в первом тайме, а после перерыва Ансу Фати сравнял счёт после точного выстрела Бензема. Феде Вальверде снова вывел "Реал" вперёд на 98-й минуте, и на этот раз "Барсе" было нечем ответить. Эта победа стала для "сливочных" пятой кряду в Эль Класико. В финале "Реалу" будут противостоять либо соседи из "Атлетико", либо баски из "Атлетика".

"Интер" победил "Ювентус" (2:1) в матче за Суперкубок Италии. Командам не хватило основного времени для выявления победителя – в первые 90 минут на "Джузеппе Меацца" соперники обменяли мячами Уэстона Маккени и Лаутаро Мартинеса с пенальти. Дело шло к послематчевой серии, как на 121-й минуте игры Алекс Сандро грубо ошибся в собственной штрафной, подарил гол для форвард "нерадзурри" Алексиса Санчеса. Симоне Индзаги выиграл 4-й трофей в тренерской карьере и свой первый в "Интере". Примечательно, что 3 из них – Суперкубки Италии.

Андрей Шевченко остается в шаге от увольнения с поста главного тренера "Дженоа". Украинского тренера может даже не спасти победа в Кубке Италии над "Миланом" 13 февраля. Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб и тренер уже начали переговоры по досрочному расторжению контракта. В случае досрочного расторжения сотрудничества в одностороннем порядке клуб будет вынужден заплатить тренерскому штабу неустойку в размере 20 млн евро. Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.

"Челси" повторно переиграл "Тоттенхэм" в ответном матче 1/2 Кубка Лига, добыв третью путёвку в финал под руководством Томаса Тухеля. После домашней победы 2:0 "синие" на выезде вновь выиграли "всухую", на этот раз забил лишь один раз. Единственный мяч в поединке провёл защитник Антонио Рюдигер, воспользовавшись ошибкой Голлини на выходе на 18-й минуте. Это второе поражение Антонио Конте после возвращение в АПЛ, и оба раза итальянцу доставалось именно своего от экс-клуба.

"Бавария" объявила о подписании нового 5-летнего контракта с Кингсли Команом. По новому соглашению французский вингер будет получать в Мюнхене 17 млн евро в год, сообщает Bild. Первоначально агент игрока запрашивал зарплату в размере 20 млн, наравне с Мюллером и Киммихом. Предыдущая сделка Комана истекала через полтора сезона. 25-летний экс-футболист "ПСЖ" и "Ювентуса" за свою карьеру выиграл 24 трофея – все внутренние турниры во Франции, Италии и Германии, а также Лигу Чемпионов.