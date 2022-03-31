Прогнулись под рашистов. ФИФА не рассматривала вопрос исключения россии
Позор!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 31 марта в Дохе (Катаре) состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее многие СМИ писали о том, что на нем может быть принято решение об исключении россии из организации.
Однак страну-агрессора не выгнали из мирового футбола. Мало того, на заседании этот вопрос даже не обсуждался. Вместо этого было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Кении и Зимбабве.
Что еще интересно, конгресс утвердил русский язык в качестве одного из официальных в организации. До сих пор, согласно уставу организации, её официальными языками были английский, испанский, французский и немецкий.
Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную россии от участия во всех международных соревнованиях.
Популярное сейчас
- "Армия рф для нас как сладкая булочка". Интервью командира спецназа Интернационального легиона
- Кочергин уехал в Польшу, Тилль и Жерсон - в Турцию. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время
- Чем дальше цель, тем она привлекательнее. В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины