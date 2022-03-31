Прогнулись под рашистов. ФИФА не рассматривала вопрос исключения россии

Сегодня, 31 марта в Дохе (Катаре) состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее многие СМИ писали о том, что на нем может быть принято решение об исключении россии из организации.

Однак страну-агрессора не выгнали из мирового футбола. Мало того, на заседании этот вопрос даже не обсуждался. Вместо этого было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Кении и Зимбабве.

Что еще интересно, конгресс утвердил русский язык в качестве одного из официальных в организации. До сих пор, согласно уставу организации, её официальными языками были английский, испанский, французский и немецкий.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную россии от участия во всех международных соревнованиях.