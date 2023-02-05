Победа Миколенко над Зинченко, глубокий кризис Ливерпуля. Главные новости за 4 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 4 февраля

Большая сенсация произошла в Англии. Один из претендентов на вылет – "Эвертон", который на неделе сменил Лэмпарда на Шона Дайча на посту главного тренера, победил претендента на чемпионство "Арсенал". Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Тарковски. В основе обеих команд вышли украинские игроки. Зинченко на исходе встречи едва не устроил драку с игроком "Эвертона". Миколенко получил относительно низкую оценку от статистических порталов (6,7 из 10), но при этом фанаты немало хвалили Виталия за его игру в обороне против Букайо Сака. Как следствие, "Арсенал" может подпустить "Сити" на расстояние двух очков. "Эвертон" поднялся на 18-ю строчку.

Много интересного было и в других матчах. МЮ одолел "Кристалл Пелас" 2:1, при этом впервые в своей карьере прямую красную карточку получил Казэмиро (а это три матча дисквалификации). Три завоеванных очка позволили обойти "Ньюкасл", который сыграл вничью с "Вест Хэмом" - 1:1. "Ливерпуль" проиграл третий из 4 последних матчей в рамках АПЛ – на этот раз команда Клоппа была разгромлена "Вулверхэмптоном" 0:3. "Лестер" одолел "Астон Виллу" 4:2, дебютным голом в АПЛ отличился Тете, все еще принадлежащий "Шахтеру". "Брайтон" таки дожал "Борнмут" - 1:0, Забарный в заявку не попал.

О контрольных матчах клубов УПЛ

"Рух" уступил "Домжале" из Словении со счетом 2:3. "Металлист 1925" проиграл датскому "Нордшеллану" 0:1. "Минай" был слабее "Сараево" - 1:2. И только "Вересу" в этот день удалось порадовать своих болельщиков – ровенчане в первом матче на турецком сборе минимально обыграли чемпиона Армении "Пюник". Победный гол забил Геннадий Пасич.

СМИ сообщают, что Владислав Супряга может провести вторую часть сезона в составе лидера Первой лиги "Полесья". Но это пока разговоры. А вот Никита Кравченко уже официально перешел из "Динамо" в "Колос", аренда до конца сезона. Андрей Борячук, который в первой части играл за "Металлист 1925", а зимой на сборы уехал с "Шахтером", рассматривает вариант с арендой в "Зари". Иван Зотько, последним клубом которого был "Кривбасс", поехал в Армению, где стал игроком клуба "Урарту". Его партнерами будут Хлебас, Цымбалюк и Парамонов.

Команда из Берлина обыграла "Майнц" на собственном поле со счетом 2:1. Это позволило "Униону" обойти "Баварию" и возглавить Бундеслигу. Правда, красные свой матч сыграют сегодня с "Вольфсбургом". Тем временем на третье место вышла "Боруссия" из Дортмунда. Желто-черные разгромили "Фрайбург" 5:1. Сейчас у "Боруссии" равное количество очков с "Баварией" и на два меньше, чем у "Униона". Лейпциг после ничьей с "Кельном" отстает на один балл.

ПСЖ в матче против "Тулузы" играл без Мбаппе и Неймара. Пропустил первым, но Хакими сравнял, а в начале второго тайма Месси вывел парижан вперед. Для Месси это 10-й гол в чемпионате, а также у него 10 результативных передач. ПСЖ оторвался от "Марселя" уже на восемь очков. Соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Ренн" проиграл "Лиллю" 1:3. В последнее время "Ренн" дисциплинировано чередует победы с поражениями.

В рамках 21-го тура римляне обыграли "Эмполи" благодаря двум быстрым голам Ибаньеса и Абрахама, которым ассистировал Дибала. Команда Моуриньо обошла "Милан" и догнала "Интер" – у обоих по 40 очков. В воскресенье состоится миланское дерби. Также отмечаем поражение "Аталанты" от "Сассуоло", что оставило бергамцев за пределами зоны Лиги Чемпионов.