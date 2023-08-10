Одни из лучших хавбеков рубежа XX и XXI века. Сегодня День рождения отмечают Рой Кин и Хавьер Дзанетти
Первый защищал цвета "МЮ", второй – "Интера"
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Рой Морис Кин родился 10 августа 1971 года в Корке. Бывший ирландский футболист, футбольный тренер, сегодня – спортивный комментатор. В качестве игрока получил наибольшую известность, выступая за "Манчестер Юнайтед" и сборную Ирландии. Отличался агрессивной манерой игры, неуступчивостью, умением вести жесткие единоборства.
Кин был капитаном "МЮ". За 12 лет, проведенных в клубе, Рой стал одной из легенд клуба, выиграв 7 чемпионских титулов Премьер-лиги Англии, 4 Кубка Англии и титул победителя Лиги чемпионов УЕФА.
Happy 52nd birthday to Manchester United legend, Roy Keane! ????????????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 10, 2023
Just in case you forgot how much of a fierce competitor he was, here's a little reminder.pic.twitter.com/FOzA9iE15f
Хавьер Адельмар Дзанетти родился 10 августа 1973 года в Док-Суд провинции Буэнос-Айрес (Аргентина). Бывший фланговый защитник и полузащитник, был капитаном "Интера" и сборной Аргентины. Завершил футбольную карьеру в 41 год. С "нерадзурри" Хавьер выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии (по 4 раза), Скудетто (5), Лигу чемпионов и КЧМ.
Дзанетти – легенда и символ миланского "Интера". Четверка в клубе закреплена за Хавьером. Является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "нерадзурри", одновременно Дзанетти – рекордсмен итальянской Серии A среди иностранных игроков по количеству проведенных матчей. Был включен Пеле в список ФИФА 100.
"Primissimo allenamento, facciamo possesso palla. Lui non la perde mai, gli resta sempre incollata al piede. Quel giorno pensai che avrebbe fatto la storia dell'Inter"— GOAL Italia (@GoalItalia) August 10, 2023
???? Giuseppe Bergomi
Capitano, bandiera, simbolo ⚫????
Javier Zanetti compie 50 anni ???? pic.twitter.com/Yy1YSQY1zw
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