Одни из лучших хавбеков рубежа XX и XXI века. Сегодня День рождения отмечают Рой Кин и Хавьер Дзанетти

Рой Морис Кин родился 10 августа 1971 года в Корке. Бывший ирландский футболист, футбольный тренер, сегодня – спортивный комментатор. В качестве игрока получил наибольшую известность, выступая за "Манчестер Юнайтед" и сборную Ирландии. Отличался агрессивной манерой игры, неуступчивостью, умением вести жесткие единоборства.

Кин был капитаном "МЮ". За 12 лет, проведенных в клубе, Рой стал одной из легенд клуба, выиграв 7 чемпионских титулов Премьер-лиги Англии, 4 Кубка Англии и титул победителя Лиги чемпионов УЕФА.

Happy 52nd birthday to Manchester United legend, Roy Keane! ????????????



Just in case you forgot how much of a fierce competitor he was, here's a little reminder.pic.twitter.com/FOzA9iE15f