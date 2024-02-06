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В Динамо прокомментировали переход Родригеса в клуб, игравший с россиянами

Общие новости

Вингер не хотел возвращаться в киевский клуб

В Динамо прокомментировали переход Родригеса в клуб, игравший с россиянами

Фото: Slovan Bratislava

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В "Динамо" ответили на запрос относительно перехода люксембургского вингера Жерсона Родригеша в "Слован" Братислава, который недавно провел товарищеский матч с "Динамо" Москва.

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"Переход Жерсона Родригеса в "Слован" Братислава состоялся в связи с личным желанием футболиста и его отказом возвращаться в ФК "Динамо" Киев, о чем он сообщил руководству нашего клуба.

Мы не поддерживаем использование псевдолозунга "Футбол - вне политики", потому что сегодня ни один спортсмен, представляющий свою страну, не может быть вне политического контекста. Российским клубам не место ни на одном из стадионов мира", - говорится в заявлении.

Напомним, текущий сезон Родригес начал в "Сивасспоре", за которы сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

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Динамо (Киев) Слован (Братислава) Жерсон Родригес
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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