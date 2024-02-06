В Динамо прокомментировали переход Родригеса в клуб, игравший с россиянами
Вингер не хотел возвращаться в киевский клуб
Фото: Slovan Bratislava
В "Динамо" ответили на запрос относительно перехода люксембургского вингера Жерсона Родригеша в "Слован" Братислава, который недавно провел товарищеский матч с "Динамо" Москва.
"Переход Жерсона Родригеса в "Слован" Братислава состоялся в связи с личным желанием футболиста и его отказом возвращаться в ФК "Динамо" Киев, о чем он сообщил руководству нашего клуба.
Мы не поддерживаем использование псевдолозунга "Футбол - вне политики", потому что сегодня ни один спортсмен, представляющий свою страну, не может быть вне политического контекста. Российским клубам не место ни на одном из стадионов мира", - говорится в заявлении.
Напомним, текущий сезон Родригес начал в "Сивасспоре", за которы сыграл 13 матчей и забил 2 гола.
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