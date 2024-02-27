Кендзера подпишет полноценный контракт с греческим клубом - Источник

Защитник ПАОКа Томаш Кендзера, чьи права принадлежат киевскому "Динамо", вероятно, станет полноценным игроком греческого клуба. Об этом информирует PAOK 24.

Согласно данным ресурса, поляк своей игрой убедил руководство ПАОК в том, что отпускать игрока не стоит. Томаш счастлив в Салониках. Для подписания соглашения осталось окончательное обсуждение с клубом, заинтересованным в продолжении сотрудничества.

29-летний Кендзера выступает за ПАОК с января 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 31 матч за греков во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с "Динамо" заканчивается летом 2024 года.