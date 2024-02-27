Кендзера подпишет полноценный контракт с греческим клубом - Источник
Поляк своей игрой убедил руководство клуба
Фото: FC Dynamo Kyiv
Защитник ПАОКа Томаш Кендзера, чьи права принадлежат киевскому "Динамо", вероятно, станет полноценным игроком греческого клуба. Об этом информирует PAOK 24.
Согласно данным ресурса, поляк своей игрой убедил руководство ПАОК в том, что отпускать игрока не стоит. Томаш счастлив в Салониках. Для подписания соглашения осталось окончательное обсуждение с клубом, заинтересованным в продолжении сотрудничества.
29-летний Кендзера выступает за ПАОК с января 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 31 матч за греков во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с "Динамо" заканчивается летом 2024 года.
Популярное сейчас
- "Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
- Между Реалом и Жироной шесть очков, Атлетико замыкает первую четверку. Турнирная таблица Ла Лиги
- “Довбик сыграл как третьесортный форвард, решающее действие Цыганкова”. Игроки Жироны получили оценки за матч с Райо Вальекано
- Шахтер вылетает, а Трубин – шагает дальше, возвращение Тони Крооса и тюрьма для Дани Алвеса. Главные новости за 22 февраля
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико