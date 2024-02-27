  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Кендзера подпишет полноценный контракт с греческим клубом - Источник

Общие новости

Поляк своей игрой убедил руководство клуба

Кендзера подпишет полноценный контракт с греческим клубом - Источник

Фото: FC Dynamo Kyiv

Новина українською

Защитник ПАОКа Томаш Кендзера, чьи права принадлежат киевскому "Динамо", вероятно, станет полноценным игроком греческого клуба. Об этом информирует PAOK 24.

Согласно данным ресурса, поляк своей игрой убедил руководство ПАОК в том, что отпускать игрока не стоит. Томаш счастлив в Салониках. Для подписания соглашения осталось окончательное обсуждение с клубом, заинтересованным в продолжении сотрудничества.

29-летний Кендзера выступает за ПАОК с января 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 31 матч за греков во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с "Динамо" заканчивается летом 2024 года.

Читайте такжеКендзера: В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал трофей
По теме
yellow-arrow
Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей карьеры
yellow-arrow
Невыразительность Шахтера, спасение Черноморца, длительный больничный лидера Полесья. Главные новости за 26-е февраля
yellow-arrow
Бывший форвард Милана возглавил национальную сборную Швеции
Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
PAOK 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости