Гений Мбаппе, реванш Баварии, Джеко — в составе на Украину. Главные новости за 5 марта

Мюнхенцы неожиданно проиграли в Риме 0:1 три недели назад, но уже вчера показали, насколько сильнее "Орлов". Гарри Кейн оформил дубль, Томас Мюллер забил еще один мяч; статистика ударов в створ ворот — 7:0. Без шансов.

После домашней победы 2:0 парижане обыграли басков и на их поле — теперь 2:1. Оба мяча "ПСЖ" забил их капитан и главная звезда Килиан Мбаппе; "Ла Реал" проиграл 6 из 7 последних поединков и хотя бы навязать конкуренцию фавориту и близко не смог.

Тренер боснийцев Саво Милошевич назвал игроков, которые будут готовиться к матчу плей-офф за место на Евро-2024 против Украины. В списке есть знаменитые ветераны, ныне доигрывающие на Востоке — Миралем Пьянич, Раде Круньич, Эдик Джеко. Сама игра состоится в Боснии 21 марта.

34-летний вингер спешит вернуться и набрать форму к уже упомянутому матчу с Боснией и Герцеговиной. Не играл Андрей давно — с октября, когда получил травму колена и перенес операцию. В текущей УПЛ у него 4 гола в 6 матчах за "Динамо".

Тибо опережает график восстановления после разрыва крестообразной связки. Ранее Карло Анчелотти говорил, что он вернется не ранее середины апреля. Пока же Куртуа продолжает восстановление, в "Реале" его меняет наш Андрей Лунин, причем делает это очень удачно.

Новое соглашение 26-летнего полузащитника с клубом рассчитано до конца 2025 года. Шепелев — воспитанник "Динамо", выступает за него с 2017-го и провел уже более 200 матчей, в основном будучи игроком ротации.