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Будущее Крооса, новый клуб Жиру и худший трансфер Челси. Главные новости за 27 марта

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 марта.

Будущее Крооса, новый клуб Жиру и худший трансфер Челси. Главные новости за 27 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 марта.

Кроос останется в Мадриде

Тони Кроос останется в Мадриде. "Реал" согласовал с немецким хавбеком новый контракт, который будет действовать до июня 2025 года. Информацию подтвердил Романо. Напомним, 34-летний Кроос выступает за "Реал" уже 10 лет.

Жиру уедет на пенсию

Оливье Жиру летом сменит клуб. 37-летний ветеран согласовал условия контракта с "Лос-Анджелесом", в который он переберётся по окончанию нынешней кампании. Переход состоится на правах свободного агента. В новой команде Жиру воссоединится с экс-партнёром по сборной Уго Льорисом.

60 млн на ветер

Ромео Лавия повторно травмировал бедро, выбыв до конца сезона. Это уже третье серьёзное повреждение бельгийца с момента перехода в "Челси". Всего 60-миллионный новичок за этот сезон успел отыграть за лондонцев 32 минуты в АПЛ. На поле Лавия в последний раз появлялся в конце декабря.

Кейн в строю

Харри Кейн полностью восстановился после травмы, полученной в последнем туре Бундеслиги против "Дармштадта" (5:2). В среду англичанин провёл первую тренировку в составе "Баварии". Ожидается, что автор 37 голов в сезоне выйдет с первых минут на матч с дортмундской "Боруссией" в субботу.

Аррасате покинет Осасуну

Хагоба Аррасате покинет "Осасуну" по окончанию сезона. 45-летний специалист возглавил клуб в 2018-м, после чего вернул его в элиту и ни разу не вылетал. Высшим достижением Аррасате стал выход в финал Кубка Испании в прошлой сезоне. На данный момент "Осасуна" находится в 14 очках от зоны вылета.

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