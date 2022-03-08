Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все-таки нашел способ. Тимощук выплатил алименты своей бывшей жене
Помешать могли санкции против россии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас входит в штаб питерского "Зенита", все же выплатил алименты в пользу своей жены и двух дочерей, несмотря на недавнее скандальное заявление.
"Поскольку нужно всегда быть честным – сообщаю: Анатолий отправил алименты за 2 месяца. О чем сам сказал мне лично. И до адресата они добрались", – говорится в сообщении российского журналиста Алексея Андронова на Facebook.
Тимощук - один из немногих украинских спортсменов, оставшихся работать в россии после ее вторжения в Украину, и даже не осудивший происходящее. В его адрес уже прозвучало немало жесткой критики от коллег по цеху - Руслана Малиновского, Александра Алиева и других.
Популярное сейчас
- Танков больше 300-х. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 8 марта
- Грузины поют, поляк матерится. ВИДЕО, как иностранные добровольцы воюют за Украину
- Генштаб ВСУ: Россияне стягивают в Киев наиболее боеспособные части
- ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке покидать чемпионат россии
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО