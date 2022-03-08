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Все-таки нашел способ. Тимощук выплатил алименты своей бывшей жене

Россия
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Помешать могли санкции против россии

Все-таки нашел способ. Тимощук выплатил алименты своей бывшей жене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас входит в штаб питерского "Зенита", все же выплатил алименты в пользу своей жены и двух дочерей, несмотря на недавнее скандальное заявление.

"Поскольку нужно всегда быть честным – сообщаю: Анатолий отправил алименты за 2 месяца. О чем сам сказал мне лично. И до адресата они добрались", – говорится в сообщении российского журналиста Алексея Андронова на Facebook.

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Тимощук - один из немногих украинских спортсменов, оставшихся работать в россии после ее вторжения в Украину, и даже не осудивший происходящее. В его адрес уже прозвучало немало жесткой критики от коллег по цеху - Руслана Малиновского, Александра Алиева и других.

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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург) война с Россией
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