Мастерски подставил ногу: экс-игрок киевского Динамо отметился дебютным голом за новую команду
Вслед за Жерсоном Родригесом…
Бывший футболист украинского столичного клуба забил свой дебютный мяч за парагвайскую "Олимпию", тем самым продолжив традицию исполнителей, которые покидают "Динамо" и быстро открывают счет своим голам в новых коллективах.
Дерлис Гонсалес, который недавно присоединился к "Олимпии", расписался в воротам соперника в 5-м туре чемпионата Парагвая. Экс-динамовец в касание замкнул передачу с фланга от партнера по команде Николаса Доминго.
¡Lo soñó, lo deseó y lo cumplió! ????????— Olimpia Media (@OlimpiaMedia) February 17, 2020
Así fue el primer gol de Derlis Gabriel González, tras volver a #Olimpia. ⚽️
???? Imágenes vía: @TigoSportsPY.#SeamosLeyenda ???? pic.twitter.com/Fb1q31j6EY
После 5-ти туров команда Гонсалеса находится на 4 месте в первенстве Парагвая. Последние полтора года Дерлис на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".