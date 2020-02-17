  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Мастерски подставил ногу: экс-игрок киевского Динамо отметился дебютным голом за новую команду
В тренде

Мастерски подставил ногу: экс-игрок киевского Динамо отметился дебютным голом за новую команду

Южная Америка
(1 голосов)

Вслед за Жерсоном Родригесом…

Мастерски подставил ногу: экс-игрок киевского Динамо отметился дебютным голом за новую команду
Новина українською

Бывший футболист украинского столичного клуба забил свой дебютный мяч за парагвайскую "Олимпию", тем самым продолжив традицию исполнителей, которые покидают "Динамо" и быстро открывают счет своим голам в новых коллективах.

Читайте такжеЖерсон Родригес отметился дебютным голом за Анкарагюджю

Дерлис Гонсалес, который недавно присоединился к "Олимпии", расписался в воротам соперника в 5-м туре чемпионата Парагвая. Экс-динамовец в касание замкнул передачу с фланга от партнера по команде Николаса Доминго.

После 5-ти туров команда Гонсалеса находится на 4 месте в первенстве Парагвая. Последние полтора года Дерлис на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".

Читайте такжеОфициально: Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...