Мастерски подставил ногу: экс-игрок киевского Динамо отметился дебютным голом за новую команду

Бывший футболист украинского столичного клуба забил свой дебютный мяч за парагвайскую "Олимпию", тем самым продолжив традицию исполнителей, которые покидают "Динамо" и быстро открывают счет своим голам в новых коллективах.

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Дерлис Гонсалес, который недавно присоединился к "Олимпии", расписался в воротам соперника в 5-м туре чемпионата Парагвая. Экс-динамовец в касание замкнул передачу с фланга от партнера по команде Николаса Доминго.

¡Lo soñó, lo deseó y lo cumplió! ????????



Así fue el primer gol de Derlis Gabriel González, tras volver a #Olimpia. ⚽️



???? Imágenes vía: @TigoSportsPY.#SeamosLeyenda ???? pic.twitter.com/Fb1q31j6EY — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) February 17, 2020

После 5-ти туров команда Гонсалеса находится на 4 месте в первенстве Парагвая. Последние полтора года Дерлис на правах аренды выступал в бразильском "Сантосе".