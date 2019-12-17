Испания
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Моменты Эль-Классико. Иньеста vs Модрич. ВИДЕО
Те, кто оставались в тени Месси и Роналду, но сыграли не меньшую роль
В среду, 18 декабря, состоится, возможно, главная футбольная битва Европы - "Барселона" сыграет с "Реалом". Накануне поединка вашему вниманию видео о противостоянии двух непревзойденных полузащитников - Андреса Иньеста и Луки Модрича в матче на Камп Ноу в сезоне 2016/2017.
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