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"Действовал не специально". Лангле рассказал об эпизоде с Вараном – Рафаэль показал следы от шипов

Испания
(2 голосов)

Яркие эпизоды скучного матча

"Действовал не специально". Лангле рассказал об эпизоде с Вараном – Рафаэль показал следы от шипов
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Футболисты мадридского "Реала" требовали у арбитра назначить пенальти за нарушение Лангле на Варане в штрафной площадке "сине-гранатовых". Эпизод произошел на 17-й минуте встречи – первый влетел шипами в бедро второму. После игры Клеман не избежал каверзных вопросов от СМИ, а Рафаэль решил просто поделиться фотографией своего бедра. Слова защитника "Барселоны" приводит Mundo Deportivo.

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"Можете думать, что это пенальти, но я действовал не специально. Я хотел выбить мяч, использовал ноги и тело, но случайно коснулся ноги Варана. Я не тот, кто любит бить игроков, Рафаэль мой приятель – он знает, что я сделал это не нарочно. Я просто мощно выносил мяч".

"Покидаем стадион с ощущением, что потеряли два очка. У нас тоже были моменты, так что мы испытываем горечь и сладость одновременно. На "Камп Ноу" "Реал" приезжает защищаться – это на "Бернабеу" они всегда должны побеждать".

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В статье: Рафаэль Варан Барселона Реал (Мадрид) Клеман Лангле Барселона - Реал
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Комментарии (6)
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 10:35
Кстати это уже второй случай, когда нам демонстрируют ноги Варана. Помню первое душераздирающее зрелище с разорванными и обвисшими кровавыми кусками мяса на голени,, Теперь вот зверски изполосованные ляшки.. Шо нам в следующий раз покажут? Шо там выше у Варана находится?
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0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 10:31
а по сути, судейка украл победу у Реала, но игра была ниочем вообще, засыпал ))
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 10:26
Это футбол, батенька, это футбол... Щитки на ляшки надо одевать..
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0
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 09:20
Варан сам подставился, это же очевидно! Про какое нарушение здесь можно говорить? А вот что касается очевидных фолов, которые не видят арбитры в Класико, так это локти Рамоса, Марсело и Каземиро по головам и лицу игроков Барселоны... Ну и регулярные удары по ногам соперников этих же игроков, с целью нанести травму...
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+1
-5
СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 10:30
ну так по твоей логике они специально ноги и головы подставляли под локти и бутсы Рамоса! Не тупи! )))))
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+2
-1
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Kalina ua (Sumy)
19.12.2019 в 10:39
Марсело ....??? Где его видел вчера, ну насмешил , клоун в @:-)
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+1
0

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