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"Действовал не специально". Лангле рассказал об эпизоде с Вараном – Рафаэль показал следы от шипов
Яркие эпизоды скучного матча
Футболисты мадридского "Реала" требовали у арбитра назначить пенальти за нарушение Лангле на Варане в штрафной площадке "сине-гранатовых". Эпизод произошел на 17-й минуте встречи – первый влетел шипами в бедро второму. После игры Клеман не избежал каверзных вопросов от СМИ, а Рафаэль решил просто поделиться фотографией своего бедра. Слова защитника "Барселоны" приводит Mundo Deportivo.
"Можете думать, что это пенальти, но я действовал не специально. Я хотел выбить мяч, использовал ноги и тело, но случайно коснулся ноги Варана. Я не тот, кто любит бить игроков, Рафаэль мой приятель – он знает, что я сделал это не нарочно. Я просто мощно выносил мяч".
"Покидаем стадион с ощущением, что потеряли два очка. У нас тоже были моменты, так что мы испытываем горечь и сладость одновременно. На "Камп Ноу" "Реал" приезжает защищаться – это на "Бернабеу" они всегда должны побеждать".
ESCALOFRIANTE.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019
Así quedó la PIERNA de @raphaelvarane tras la entrada de LENGLET. ¿Por qué NO ENTRÓ el VAR?
¡Lo analizamos a las 23:57h en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/z9XyeL7xdZ