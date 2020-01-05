Первая жертва Абелардо. Эспаньол - Барселона 2:2. Обзор матча и видео голов

События на финишной прямой 2019-го календарного года сложились для "Барселоны" как никогда хорошо. Выстояв в Эль-Класико, каталонцы легко победили "Алавес" и дождались осечки "Реала". Поэтому в новом году команда Эрнесто Вальверде планировала наращивать свое преимущество.

Впрочем, в своем нынешнем состоянии "Барселона" часто сталкивается с противоречиями между возможностями и планами. Вот как сегодня... Вывеска этого матча не обещала "гранатовым" трудностей, ведь с той стороны футбольного поля оказалась последняя команда чемпионата, почти безнадежный аутсайдер. Но по факту мы увидели борьбу, в которой "Барселона" не была сильнее и претерпела потерю очков.

Подробнее читайте в отчете о матче, а здесь – видеообзор поединка 19-го тура Ла Лиги "Еспаньол" – "Барселона".

Барселона. Стадион "Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" - "Барселона" 2:2

Голы: Давид Лопес 23, Ву Лей 88 - Луис Суарес 50, Артуро Видаль 59