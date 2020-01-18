Реал - Севилья. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча 20-го тура Ла Лиги

Центральный матч первого тура второго круга чемпионата Испании состоится в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Хулен Лопетеги попытается поквитаться со своей бывшей командой за поражение в первом круге 0:1.

"Реал" сыграет не в оптимальном составе, но это не лишает Зинедина Зидана намерения играть исключительно на три очка. Собственно, обо всех нюансах поединка читайте в анонсе поединка от Игоря Семйона >>>.

Также напомним, что UA-Футбол проведет онлайн прямую текстовую трансляцию матча "Реал" - "Севилья".

На этой же странице смотрим прямой эфир поединка от сигнала MEGOGO. Начало – 17:00.

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