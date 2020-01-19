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С приветом от Каземиро. Реал - Севилья 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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Реал не сбавляет темп

С приветом от Каземиро. Реал - Севилья 2:1. Обзор матча и видео голов
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Это был не самый яркий матч. Обе команды боялись ошибиться и ожидали сначала решительных действий от соперника. "Реал" терпел, "Севилья" не рисковала. Изменилась игра только после первого гола Каземиро.

"Севилья" быстро сравняла благодаря классному голу от Люка де Йонга. Но потом во второй раз в матче свое слово сказал Карлос Каземиро. 2:1 – трудовая победа мадридцев.

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги "Реал" - "Севилья".

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Севилья" 2:1
Голы: Карлос Каземиро 57, Карлос Каземиро 69 - Люк де Йонг 64

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Севилья (Испания)
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