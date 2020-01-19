Барселона - Гранада. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" вчера одолел "Севилью" и оторвался от "Барсы" в турнирной таблице, но уже сегодня каталонцы могут вернуть себе позицию на вершине. Если победят "Гранаду".

Интересный матч еще и тем, что в нем дебютирует на посту главного тренера "Барсы" Кике Сетьен ... Ну и третья изюминка – это жажда реванша за поражение в первом круге 0:2. Будет интересно.

Про все подробности предстоящего поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир матча благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 19-е января 2020-го года в 21:55.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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