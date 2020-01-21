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Сетьен: Иньеста еще не завершил карьеру. Возможно, у нас получится вернуть его в Барселону
Ничего себе, заявочка
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о потенциальном возвращении легенд "сине-гранатовых" на "Камп Ноу". Напомним, тренер возглавил каталонцев в этом месяце после отставки Вальверде – Эрнесто был у руля испанского гранда на протяжении почти 3 лет. Также журналисты задали Сетьену еще несколько небанальных вопросов. Цитирует Кике Sport.es.
"Какую легенду клуба я хотел бы вернуть? Андреса Иньесту. Хотя он еще не завершил игровую карьеру… Возможно, у нас получится вернуть его в клуб".
"Первый, кого я встретил в раздевалке команды – Иван Ракитич. Моя любимая шахматная фигура? Ферзь".
Иньеста – воспитанник "Барселоны", он отдал клубу 16 лет (с 2002-го по 2018 год). Андрес выиграл с каталонцами 32 трофея (9 комплектов золотых медалей чемпиона Испании, 6 Кубков страны и 4 ЛЧ). Сейчас 35-летний испанец выступает за японский "Виссел Кобе".
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