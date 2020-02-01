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Реал - Атлетико. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Атлетико: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Атлетико. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Мы уже дважды в этом сезоне были свидетелями мадридского дерби и дважды наблюдали за довольно бледной игрой. Однако это не означает, что пресным получится и третий очный поединок "Реала" и "Атлетико" в сезоне. Обе команды нуждаются в положительных эмоций от успеха, поэтому будут за них бороться.

О всех деталях Мадридского дерби читайте в анонсе матча от Игоря Семйона >>>. За ходом событий в режиме текстовой онлайн трансляции следите в матч-центре UА-Футбол >>>. А здесь смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча благодаря сигналу MEGOGO.

Начало – 17:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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airton69 (Харьков)
01.02.2020 в 12:33
Так это анонс матча или реклама Megogo?
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