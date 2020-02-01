Реал - Атлетико. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Мы уже дважды в этом сезоне были свидетелями мадридского дерби и дважды наблюдали за довольно бледной игрой. Однако это не означает, что пресным получится и третий очный поединок "Реала" и "Атлетико" в сезоне. Обе команды нуждаются в положительных эмоций от успеха, поэтому будут за них бороться.

О всех деталях Мадридского дерби читайте в анонсе матча от Игоря Семйона >>>. За ходом событий в режиме текстовой онлайн трансляции следите в матч-центре UА-Футбол >>>. А здесь смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча благодаря сигналу MEGOGO.

Начало – 17:00.

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