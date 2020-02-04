Ракитич вновь заинтересовал Атлетико

В январе этого года, Иван Ракитич был близок к своему уходу из "Барселоны". Сразу нескольк топ клубов вступали в переговоры, но трансфер так и не состоялся.

Как сообщает Cadena SER, мадридский "Атлетико" вновь вернется за хорватским игроком. Полузащитник будет одной из приоритетных целей для "матрасников".

Контракт 31-летнего футболиста с "Барселоной" расчитан до 2021 года. Ракитич, по данным СМИ, будет настаивать на смене команды уже летом.

Отметим, что в текущем сезоне хорват провел на поле 22 матча и отдал 1 голевую передачу.