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Ракитич вновь заинтересовал Атлетико

Испания
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"Матрасники" готовы начать переговоры

Ракитич вновь заинтересовал Атлетико
UA-Футбол
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В январе этого года, Иван Ракитич был близок к своему уходу из "Барселоны". Сразу нескольк топ клубов вступали в переговоры, но трансфер так и не состоялся.

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Как сообщает Cadena SER, мадридский "Атлетико" вновь вернется за хорватским игроком. Полузащитник будет одной из приоритетных целей для "матрасников".

Контракт 31-летнего футболиста с "Барселоной" расчитан до 2021 года. Ракитич, по данным СМИ, будет настаивать на смене команды уже летом.

Отметим, что в текущем сезоне хорват провел на поле 22 матча и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Иван Ракитич
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