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Ракитич вновь заинтересовал Атлетико
"Матрасники" готовы начать переговоры
В январе этого года, Иван Ракитич был близок к своему уходу из "Барселоны". Сразу нескольк топ клубов вступали в переговоры, но трансфер так и не состоялся.
Как сообщает Cadena SER, мадридский "Атлетико" вновь вернется за хорватским игроком. Полузащитник будет одной из приоритетных целей для "матрасников".
Контракт 31-летнего футболиста с "Барселоной" расчитан до 2021 года. Ракитич, по данным СМИ, будет настаивать на смене команды уже летом.
Отметим, что в текущем сезоне хорват провел на поле 22 матча и отдал 1 голевую передачу.