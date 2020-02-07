"Мы забили 3 гола благодаря болельщикам". Зидан – о поражении Реал Сосьедаду в Кубке страны

Главный тренер мадридского "Реала" прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" в ¼ финала Кубка Испании (3:4). Специалиста цитирует пресс-служба "сливочных".

"Это поражение ничего не меняет, я продолжаю верить в игроков и свои наработки. Мы долго сохраняли свои ворота сухими, но сегодня пропустили четырежды. Да, что-то произошло. Не защита несет ответственность за голы, а вся команда. Спасибо болельщикам за поддержку, мы забили три гола благодаря им".