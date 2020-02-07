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"Мы забили 3 гола благодаря болельщикам". Зидан – о поражении Реал Сосьедаду в Кубке страны

Испания
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Зизу на связи

"Мы забили 3 гола благодаря болельщикам". Зидан – о поражении Реал Сосьедаду в Кубке страны
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Главный тренер мадридского "Реала" прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" в ¼ финала Кубка Испании (3:4). Специалиста цитирует пресс-служба "сливочных".

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"Это поражение ничего не меняет, я продолжаю верить в игроков и свои наработки. Мы долго сохраняли свои ворота сухими, но сегодня пропустили четырежды. Да, что-то произошло. Не защита несет ответственность за голы, а вся команда. Спасибо болельщикам за поддержку, мы забили три гола благодаря им".

"Соперник выглядел отлично – мы проиграли не из-за стартового состава. Сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче. Каземиро был не в состоянии выйти на поле в этом поединке. Медленный ритм VAR? Это может вредить футболу, но пока нет никаких предпосылок к изменениям".

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В статье: Зинедин Зидан Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид) Реал Сосьедад
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