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"Мы забили 3 гола благодаря болельщикам". Зидан – о поражении Реал Сосьедаду в Кубке страны
Зизу на связи
Главный тренер мадридского "Реала" прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" в ¼ финала Кубка Испании (3:4). Специалиста цитирует пресс-служба "сливочных".
"Это поражение ничего не меняет, я продолжаю верить в игроков и свои наработки. Мы долго сохраняли свои ворота сухими, но сегодня пропустили четырежды. Да, что-то произошло. Не защита несет ответственность за голы, а вся команда. Спасибо болельщикам за поддержку, мы забили три гола благодаря им".
"Соперник выглядел отлично – мы проиграли не из-за стартового состава. Сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче. Каземиро был не в состоянии выйти на поле в этом поединке. Медленный ритм VAR? Это может вредить футболу, но пока нет никаких предпосылок к изменениям".
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