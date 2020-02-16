Примера. 24-й тур. Севилья снова споткнулась об аутсайдера

Статистика матча говорит нам о значительном преимуществе "Севильи", однако картина искажена удалением в составе "Эспаньола". После второй желтой карточки Виктора Санчеса, когда еще андалусийцы проигрывали в счете 1:2, хозяева обрушили огромное давление на ворота "попугаев". Однако забили лишь раз, да и то в большей степени благодаря индивидуальному мастерству активного Сусо – он классно пробил низом.

Новичок "Севильи" приложил ногу и до первого взятия ворот, когда выполнил точную диагональную передачу на голову Лукасу Окампосу. Интересно, что когда забивал сам Сусо, то ему отпасовал именно Окампос. Хотя гол индивидуальный.

Однако у "Эспаньола" тоже были аргументы. Пропустив первыми, гости не потеряли рассудок и плавно забили два гола в ответ. Сначала – прямым ударом со штрафного, затем – после искусной работы Ву Лея. Поэтому "Севилья" и спасалась так панически.

Команда Хулена Лопетеги победила лишь раз в последних шести турах. А сегодняшняя потеря стала третьей подряд для нервионцев в матчах с аутсайдерами турнира. Интересно, надолго ли хватит терпения у работодателей Лопетеги?!

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эспаньол" 2:2

Голы: Лукас Окампос 15, Сусо 80 - Адриан Эмбарба 35, Ву Лей 50

"Севилья": Томаш Вацлик, Серхи Гомес, Лукас Окампос, Эвер Банега (Люк де Йонг 65), Сусо, Хесус Навас, Франко Васкес (Нолито 46), Диего Карлос, Серхио Регилон (Неманья Гудель 54), Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Санчес, Ву Лей (Виктор Гомес Переа 72), Серхи Дардер, Хонатан Кальери (Факундо Феррейра 82), Хави Лопес, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Адриан Эмбарба (Фернандо Калеро 74), Адрия Педроса

Предупреждения: Серхи Гомес 33, Неманья Гудель 58 - Ву Лей 38, Виктор Санчес 49, Виктор Санчес 69, Марк Рока 84

Удаление: Виктор Санчес 69