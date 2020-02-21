СМИ: Бензема подписал новый контракт с Реалом

Карим Бензема наконец-то продлил свой контракт с мадридским "Реалом". Об этом передает испанский источник AS.

Стороны несколько месяцев вели переговоры. Новый контракт будет расчитан до 2022 года (то есть, соглашение было продлено на год). "Сливочные" не предлагают более долгосрочные контракты игрокам, которые старше 30-ти.

Официально об этом событии будет объявлено лишь в конце сезона. Карим играет за "Реал" с 2009 года. С того времени на его счету 240 голов в 409 матчах. С мадридцами он завоевал 18 трофеев, в том числе 4 Лиги Чемпионов.

Читайте также Бензема отдал 132 голевые передачи в футболке Реала и стал лучшим ассистентом в истории клуба

Ранее сообщалось, что "Реал" приостановил переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом.