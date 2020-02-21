  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Бензема подписал новый контракт с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Бензема подписал новый контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Официальное объявление будет позже

СМИ: Бензема подписал новый контракт с Реалом
UA-Футбол
Новина українською

Карим Бензема наконец-то продлил свой контракт с мадридским "Реалом". Об этом передает испанский источник AS.

Читайте также(Анти) Герой футбольного дня. Карим Бензема

Стороны несколько месяцев вели переговоры. Новый контракт будет расчитан до 2022 года (то есть, соглашение было продлено на год). "Сливочные" не предлагают более долгосрочные контракты игрокам, которые старше 30-ти.

Официально об этом событии будет объявлено лишь в конце сезона. Карим играет за "Реал" с 2009 года. С того времени на его счету 240 голов в 409 матчах. С мадридцами он завоевал 18 трофеев, в том числе 4 Лиги Чемпионов.

Читайте такжеБензема отдал 132 голевые передачи в футболке Реала и стал лучшим ассистентом в истории клуба

Ранее сообщалось, что "Реал" приостановил переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...