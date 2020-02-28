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Суарес: Победа Барселоны в Эль-Классико нанесет сильный удар по Реалу

Испания
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Победа очень сильно приблизит каталонцев к чемпионству

Суарес: Победа Барселоны в Эль-Классико нанесет сильный удар по Реалу
UA-Футбол
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Форвард "Барселоны" Луис Суарес, который не сыграет из-за травмы до мая месяца, прокомментировал возможность продления контракта с клубом, а также высказался об "Эль-Классико". Напомним, что он состоится уже на этих выходных.

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"Моя семья очень счастлива в Испании, а я чувствую себя полезным для команды. Решение будет принимать руководство клуба. Что касается меня, то я готов продлить соглашение, но все зависит не только от меня.

"Эль-Классико"? Если мы сможем победить, то это сильно ударит по "Реалу". "Барселона" сможет уйти в отрыв на 5 пунктов", - приводит слова Луиса AS.

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Отметим, что контракт уругвайца с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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В статье: Луис Суарес Барселона Реал (Мадрид) Реал - Барселона
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