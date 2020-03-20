Йович обвинил работника персонала за плохой инструктаж касательно карантина – Луке грозит арест

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович извинился за то, что нарушил карантин. Как сообщают Marca и AS, после разрешения от клуба серб полетел в Белград – очевидцы заметили форварда на улицах столицы. Лука сорвался на родину из-за Дня рождения своей девушки.

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"Мне очень жаль, что сейчас пишут обо мне, а не о тех людях, которые нуждаются в помощи, не о врачах. Мой тест на коронавирус, который я сдал в Мадриде, был отрицательным. Я улетел в Сербию после разрешения клуба, чтобы быть ближе к семье в это трудное время. Некоторые люди выполнили свою работу непрофессионально, не предоставив мне инструкций касательно поведения на карантине. В Испании я мог сходить в аптеку или магазин, но здесь такого нет. Я прошу прощения за то, что подвергнул людей риску".

Источники отмечают, что Йовичу точно грозит арест в случае повторного пренебрежения правил карантина. Президент Сербии отметил, что "известные люди не пользуются особыми привилегиями", также действия Луки осуждала премьер-министр страны.

Сообщается, что полиция Белграда уже завела уголовные дела против "известных спортсменов", которые нарушили введенные нормы, но конкретного упоминания фамилии игрока "сливочных" среди них пока нет.