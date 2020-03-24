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Отец Йовича – про нарушение сыном правил карантина: Если Лука должен сесть за решетку, то он сделает это
"Неделя в тюрьме – это много. На воле – мало"
Экс-футболист сборной Сербии и "Партизана" Милан Йович поделился своим мнением о нарушении форвардом мадридского "Реала" Лукой Йовичем карантина. Цитирует отца 22-летнего исполнителя Puls Online. Напомним, Лука недавно отправился в Сербию на День рождения своей девушки.
"Сын сдал два теста на коронавирус и оба показали отрицательный результат. Он думал, что может поехать в Сербию. Но теперь всем кажется, что он преступник. Знаете, если Лука должен сесть за решетку, то он сядет".
"Я полностью соглашусь с президентом и премьер-министром страны по поводу угрозы уголовной ответственности, но только в том случае, если Лука действительно виновен. Он прибыл в Белград и остался дома! Его возлюбленная София – беременна, она не могла приехать в Испанию, чтобы отпраздновать свой День рождения. Появились фотографии, где они якобы веселятся, но это старые снимки, которые форсируются в Сети для провокаций".