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Отец Йовича – про нарушение сыном правил карантина: Если Лука должен сесть за решетку, то он сделает это

Испания
(1 голосов)

"Неделя в тюрьме – это много. На воле – мало"

Отец Йовича – про нарушение сыном правил карантина: Если Лука должен сесть за решетку, то он сделает это
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Экс-футболист сборной Сербии и "Партизана" Милан Йович поделился своим мнением о нарушении форвардом мадридского "Реала" Лукой Йовичем карантина. Цитирует отца 22-летнего исполнителя Puls Online. Напомним, Лука недавно отправился в Сербию на День рождения своей девушки.

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"Сын сдал два теста на коронавирус и оба показали отрицательный результат. Он думал, что может поехать в Сербию. Но теперь всем кажется, что он преступник. Знаете, если Лука должен сесть за решетку, то он сядет".

"Я полностью соглашусь с президентом и премьер-министром страны по поводу угрозы уголовной ответственности, но только в том случае, если Лука действительно виновен. Он прибыл в Белград и остался дома! Его возлюбленная София – беременна, она не могла приехать в Испанию, чтобы отпраздновать свой День рождения. Появились фотографии, где они якобы веселятся, но это старые снимки, которые форсируются в Сети для провокаций".

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович коронавирус Милан Йович
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Комментарии (1)
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Барселинис (землянин)
24.03.2020 в 11:27
Ну вот, хоть один нормальный человек нашёлся среди реалистов. И вообще, я заметил, шо чем нормальнее и адекватнее футболист, тем он хуже играет в Реале.
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