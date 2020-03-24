Отец Йовича – про нарушение сыном правил карантина: Если Лука должен сесть за решетку, то он сделает это

Экс-футболист сборной Сербии и "Партизана" Милан Йович поделился своим мнением о нарушении форвардом мадридского "Реала" Лукой Йовичем карантина. Цитирует отца 22-летнего исполнителя Puls Online. Напомним, Лука недавно отправился в Сербию на День рождения своей девушки.

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"Сын сдал два теста на коронавирус и оба показали отрицательный результат. Он думал, что может поехать в Сербию. Но теперь всем кажется, что он преступник. Знаете, если Лука должен сесть за решетку, то он сядет".