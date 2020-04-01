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Реал не станет урезать оклады как Барселона – в клубе считают, что футбол не вернется, пока нет вакцины
У "сливочных" немного другая политика и более радикальные мысли…
Стали известны планы мадридского "Реала" касательно возможного сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса. По информации Marca, столичный клуб не планирует резкого сокращения зарплат (максимум – на 10%). К примеру, "Барселона" урезала оклада на 70%.
В то же время, по данным AS, в "Реале" уверены, что футбол не возобновится до тех пор, пока не будет найдено эффективное лечение или вакцина от коронавирусной инфекции.
Боссы мадридской команды не верят в сценарий Ла Лиги касательно возобновления сезона. "Реал" настроен пессимистично не только на возвращение к матчам, но и на проведение групповых тренировок. Зинедин Зидан уже активно думает о следующем сезоне, как сообщает издание.