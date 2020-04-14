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Тринкан: Горд, что подписал контракт с Барселоной. Очень хочу надеть футболку лучшего клуба мира

Испания
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Для форварда это большой шаг вперед

Тринкан: Горд, что подписал контракт с Барселоной. Очень хочу надеть футболку лучшего клуба мира
UA-Футбол
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В последние дни зимнего трансферного окна, "Барселона" заключила контракт с Франсишку Тринканом. Он присоединится к клубу только летом и очень ждет этого момента.

"Я был очень горд, когда мне позвонили представители "Барселоны". Сейчас я очень жду, когда надену футболку лучшего клуба мира.

Очень хочу встретиться со своими новыми товарищами. Жду первых тренировок вместе", - приводит слова Тринкана Mundo Deportivo.

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Отметим, что неизвестно, когда именно Франсишку присоединится к "Барселоне". Начало нового сезона точно будет перенесено из-за коронавируса.

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В статье: Барселона Франсишку Тринкан
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