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Тринкан: Горд, что подписал контракт с Барселоной. Очень хочу надеть футболку лучшего клуба мира
Для форварда это большой шаг вперед
В последние дни зимнего трансферного окна, "Барселона" заключила контракт с Франсишку Тринканом. Он присоединится к клубу только летом и очень ждет этого момента.
"Я был очень горд, когда мне позвонили представители "Барселоны". Сейчас я очень жду, когда надену футболку лучшего клуба мира.
Очень хочу встретиться со своими новыми товарищами. Жду первых тренировок вместе", - приводит слова Тринкана Mundo Deportivo.
Отметим, что неизвестно, когда именно Франсишку присоединится к "Барселоне". Начало нового сезона точно будет перенесено из-за коронавируса.