Тринкан: Горд, что подписал контракт с Барселоной. Очень хочу надеть футболку лучшего клуба мира

В последние дни зимнего трансферного окна, "Барселона" заключила контракт с Франсишку Тринканом. Он присоединится к клубу только летом и очень ждет этого момента.

"Я был очень горд, когда мне позвонили представители "Барселоны". Сейчас я очень жду, когда надену футболку лучшего клуба мира.

Очень хочу встретиться со своими новыми товарищами. Жду первых тренировок вместе", - приводит слова Тринкана Mundo Deportivo.

Отметим, что неизвестно, когда именно Франсишку присоединится к "Барселоне". Начало нового сезона точно будет перенесено из-за коронавируса.