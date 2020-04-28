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Лопетеги: Окончание этого сезона станет настоящим экспериментом
Тренерскому штабу сейчас действительно непросто
Наставник итальянской "Севильи" Хулен Лопетеги сделал свой прогноз на возможное окончание сезона.
"Сначала нам должны дать гарантии, что сезон будет завершен. А после нужно будет определиться с датами. Понятное дело, что концовка станет настоящим экспериментом.
Нам нужно быть спокойными и просто ждать. Могу сказать, что возобновления сезона не будет похоже на летнюю подготовку. Здесь все будет иначе, командам потребуется не менее двух недели", - приводит слова тренера AS.
Напомним, что в случае досрочного завершения сезона, "Севилья", которая идет третьей, попадет в Лигу Чемпионов.