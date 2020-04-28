Лопетеги: Окончание этого сезона станет настоящим экспериментом

Наставник итальянской "Севильи" Хулен Лопетеги сделал свой прогноз на возможное окончание сезона.

"Сначала нам должны дать гарантии, что сезон будет завершен. А после нужно будет определиться с датами. Понятное дело, что концовка станет настоящим экспериментом.

Нам нужно быть спокойными и просто ждать. Могу сказать, что возобновления сезона не будет похоже на летнюю подготовку. Здесь все будет иначе, командам потребуется не менее двух недели", - приводит слова тренера AS.

Напомним, что в случае досрочного завершения сезона, "Севилья", которая идет третьей, попадет в Лигу Чемпионов.