Экс-спортивный директор Барселоны: Если бы решал я, Коутиньо не покинул бы Барселону

Роберто Фернандес, который играл за "Барселону" и был спортивным директором клуба, высказал свое мнение о Филлипе Коутиньо.

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"Барселона" отличается от других команд, им нужны игроки, которые умеют думать на поле и принимать правильные решения. Коутиньо для этого подходит. Он часто забивает и я не понимаю, зачем его отдали в аренду.

Я не могу говорить о финансовой стороне, но я знаю Коутиньо как футболиста. Если бы я принимал решение, он бы не покинул "Барселону", - приводит слова Фернандеса Goal.

Отметим, что все сильнее слухи связывают бразильца с возвращением в АПЛ.